إحالة عاطل للجنايات بتهمة الشروع في قتل شاب بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة قسم شرطة عين شمس الي محكمة الجنايات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم م. أ 33 سنة عاطل، ضرب المجني عليه أحمد. ز 40 سنة عمدا مع سبق الإصرار خلال مشاجرة بينهما بسبب خلاف نشب بينهما أثناء جلوسهما على مقهى بالمنطقة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم سدد طعنة من سلاح أبيض (مفك) استقرت في يد المجني عليه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تقدر نسبتها بنحو 30%.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحدث للمجني عليه عاهة مستديمة، تمثلت في عجز بإبهام يده اليمنى.

كانت تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الاهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين علي مقهي بالمنطقة، واصابة إحدهما.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين شابين بسبب تعدي أحدهما على الآخر ونعته بألفاظ نابية، أقدم فيها المتهم على طعن المجني عليه بسلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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