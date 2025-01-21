الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

تنازل عامل عن اتهام عصابة ببتر أصابع يده في الأميرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنازل المجني عليه والذي أصيب ببتر في أصابع يده أمام  محكمة جنايات القاهرة عن اتهام تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين متهمين بالتشاجر معه وإحداث عاهة مستديمة له. 


تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وسقوط شخص مصاب، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (4 أشخاص "بحوزة أحدهم سلاح أبيض")، وطرف ثان: (عامل مصاب ببتر في أصابع يده بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة.
وكشفت التحريات أن الطرف الأول تعدى على الطرف الثاني بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة يستحيل برؤها.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الأميرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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