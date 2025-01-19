الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

بايدن: لبنان أصبح بدون قيادة حزب الله وإيران في أضعف حالاتها منذ عقود

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الأحد، إن لبنان أصبح بدون قيادة حزب الله كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون بشار الأسد.

 

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن عملية وقف إطلاق النار في غزة اليوم هو ثمرة سياسة مثمرة وفعالة نفذناها منذ شهور.

وأضاف: "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينفذ اليوم هو نفس المقترح الذي طرحته في مايو الماضي"، مشددا علي أن من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة مواطنون أمريكيون.

وتابع بايدن: "نحو 700 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع غزة اليوم".

 

بدء عملية تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال

ودخل وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر الإسرائيلي، منذ قليل، لاستلام الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن من قطاع غزة.

وبحسب موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فأن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب أن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، عن أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

 

دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

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