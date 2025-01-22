خرق جديد لوقف إطلاق النار، مسيرة تابعة للاحتلال تستهدف جنوب لبنان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في لبنان حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية أحد السهول في الجنوب.

مسيرة إسرائيلية تستهدف أحد السهول في جنوب لبنان

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة الطيبة باتجاه ديرسريان وسط إطلاق رشقات رشاشة غزيرة وانفجارات وإحراق منازل.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية أحد السهول بين المجيدية ووادي خنسا، كما نفذت القوات تفجيرا ضخما في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

الجيش اللبناني يستعد لدخول بلدة ⁧حانين

وأنهت قوات الاحتلال بناء الجدار الاسمنتي بين لبنان إسرائيل على طول الخط الأزرق من يارين إلى الضهيرة في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

هذا وتتحضر قوة من الجيش اللبناني وفريق من الدفاع المدني اللبناني للدخول نحو بلدة ⁧حانين بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها.

وسمح الجيش اللبناني لعدد من أهالي البياضة وشمع وعلما الشعب والناقورة في القطاع الغربي بزيارة بلداتهم بعد انسحاب قوات الاحتلال منها.

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