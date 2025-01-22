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خارج الحدود

نتنياهو: السلطة الفلسطينية لن تسيطر على معبر رفح

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلن  مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الأربعاء،   أن  السلطة الفلسطينية لن تسيطر على معبر رفح.

إدارة معبر رفح وفقا لاتفاق غزة

وقال مكتب نتنياهو في بيانه الصادر اليوم،   أن الإدارة الفنية ستتم من قبل سكان غزة غير المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تحت إشراف جهاز الأمن الداخلي (شاباك)، وفق ما نقله إعلام إسرائيلي.

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وأكد مكتب نتنياهو أن دور السلطة الفلسطينية سيقتصر فقط على الختم على جوازات السفر في معبر رفح.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

وتابع البيان:  "حسب اتفاق غزة، فإن جيش الاحتلال  الإسرائيلي يطوق معبر رفح، ولا يسمح بعبور أي شخص من دون موافقته".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وتم خلاله تبادل  عدد من الأسرى بين حماس وإسرائيل.

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معبر رفح السلطة الفلسطينية غزة نتنياهو

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