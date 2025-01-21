الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين ويزعم: هدفها تعزيز الأمن

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية في جنين هدفها تعزيز الأمن في الضفة.

العملية العسكرية في جنين هدفها تعزيز الأمن في الضفة

كما أوضح نتنياهو أنه بتوجيه من المجلس الوزاري أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك والشرطة عملية عسكرية في جنين.

 

وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية في مخيم جنين  شمال الضفة الغربية، بدأها بقصف من الجو، وتسلل قوات خاصة للمخيم في أكثر من محور.

الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في جنين 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "باشر الاحتلال الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود حملة عسكرية لإحباط الأنشطة العسكرية في جنين".

وأشار في بيانه المقتضب عبر منصة "إكس" إلى أن تفاصيل العملية سيتم الكشف عنها لاحقًا.

تعزيزات عسكرية في مخيم جنين

وقصفت طائرة إسرائيلية مسيّرة، مركبة عند منطقة الزهراء، في حين دخلت قوات خاصة إسرائيلية وتعزيزات عسكرية للمخيم بشكل مكثف.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن شخصًا واحدًا قتل جراء قصف إسرائيلي، وتم نقله لمستشفى حكومي في المحافظة.

وأعلنت فصائل فلسطينية مسلحة في بيانات متتالية، أنها تخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية تسللت لمدينة جنين، قبل أن تتدخل تعزيزات عسكرية إسرائيلية.

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