الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد لجان الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير الامتحانات

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو

واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، متابعة لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2024/2025 في مدرستي (طه حفني المليجي الإعدادية بنين، وخديجة يوسف الثانوية بنات) بحي شرق مدينة أسيوط وذلك للإطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

رافقه خلال الجولة أبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق ومجدي عزيز مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

الإمتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل

 

واطمأن محافظ أسيوط من الطلاب على مستوى الأسئلة بالامتحان وعدم وجود أية شكاوى أو عقبات وتأكد من توافر كافة سبل الراحة لهم وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان موضحًا أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنيًا لجميع الطالبات التوفيق والنجاح.

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الإعدادية 

 

وتفقد محافظ أسيوط لجان امتحانات الطلاب بمدرسة طه حفني الإعدادية بنين فضلًا عن تفقده لجان امتحانات الطلاب بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بواقع ٦ مدارس (مدرسة ٢٥ يناير، مدرسة السلام لغات، مدرسة دار العروبة، مدرسة بدر للغات، مدرسة دار الأقصى) بعدد ٥٩٦ طالب وطالبة بواقع ٣٠ لجنة امتحان.

 

مراجعات سريعة أمام اللجان، انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط (بث مباشر)

محافظ أسيوط يؤكد التصدي بكل حسم لحالات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس فضلًا عن توفير كافة سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وإزالة أي معوقات تواجه الطلاب أو اللجان لضمان سير الإمتحانات في هدوء لافتًا إلى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والعمل على تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف والقرارات الوزارية والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الإمتحانات وضوابط الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان على أن يتم تطبيق العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك أو إحداث أي إخلال بالامتحانات مشيرًا إلى التصدي بكل حزم وحسم لأي محاولات للغش لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب حتى يأخذ كل طالب حقه ويحصد ثمرة جهوده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الإعدادية التربية والتعليم الثالث الاعدادى الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر إمتحانات الفصل الدراسي الاول لجان امتحانات الفصل الدراسى الاول محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

80 ألف طالب وطالبة بالإعدادية يؤدون امتحان الإنجليزي في 240 لجنة بأسيوط

تباين آراء طلاب الإعدادية في امتحان العلوم بأسيوط (فيديو)

إصابة طالب بالشهادة الإعدادية بآلة حادة على يد 3 أولياء أمور بأسيوط

للمرة السابعة على التوالي، صيدلة أسيوط تحصل على شهادة الأيزو 9001:2015 ISO

تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بأسيوط، ومديرية التعليم ترد

تشغيل مكتب صحي بالمستشفى النهري بأسيوط للراغبين في الحصول على التطعيمات للحج والعمرة

محافظ أسيوط يؤكد التصدي بكل حسم لحالات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالقوصية في أسيوط
ads

الأكثر قراءة

بيدي طفله فلوس كتير عشان يشرب سجاير، طليقة الشيف الشربيني تحرر محضرا جديدا ضده

أخبار مصر: تغيير سعر عبوات بيبسي البلاستيك، طالبة تشوه وجه زميلتها بـ40 غرزة، تصريح مثير لـ صلاح عن ليفربول، ترامب يهدد بوتين

الوضع اتغير، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بعد موجة الارتفاعات

بعد انخفاضه عالميا، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

ليفربول يتمسك بالصدارة، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

السيسى يشهد احتفالية الداخلية بعيد الشرطة الـ73 ويكرم أسر الشهداء والقيادات الأمنية

اليوم، السيسي يشهد حفل عيد الشرطة الـ 73

"تعليم الشرقية" توضح حقيقة تداول امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

منوعات

المزيد

فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

بعد يوم من تنصيب والده، ترشيح بارون ترامب للعب في دوري كرة السلة للمحترفين (فيديو)

حفل تنصيب ترامب يحقق 24.6 مليون مشاهدة تلفزيونية

حرائق جديدة ورماد سام، جحيم لوس أنجلوس مستمر، وتحذيرات من عواصف اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 100 جنيه للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية

بعد انخفاضه عالميا، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى مصر

المزيد
ads

انفوجراف

الخليج الأمريكى وقيود على الجنسية.. 11 قرارا صادما لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رجال مدحهم الله وأثنى عليهم، محمد سيد طنطاوي يبين من هم؟

ما هي مراحل التوبة؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية