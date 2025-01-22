محافظ أسيوط يتفقد لجان الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير الامتحانات

واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، متابعة لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2024/2025 في مدرستي (طه حفني المليجي الإعدادية بنين، وخديجة يوسف الثانوية بنات) بحي شرق مدينة أسيوط وذلك للإطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

رافقه خلال الجولة أبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق ومجدي عزيز مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

الإمتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل

واطمأن محافظ أسيوط من الطلاب على مستوى الأسئلة بالامتحان وعدم وجود أية شكاوى أو عقبات وتأكد من توافر كافة سبل الراحة لهم وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان موضحًا أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنيًا لجميع الطالبات التوفيق والنجاح.

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الإعدادية

وتفقد محافظ أسيوط لجان امتحانات الطلاب بمدرسة طه حفني الإعدادية بنين فضلًا عن تفقده لجان امتحانات الطلاب بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بواقع ٦ مدارس (مدرسة ٢٥ يناير، مدرسة السلام لغات، مدرسة دار العروبة، مدرسة بدر للغات، مدرسة دار الأقصى) بعدد ٥٩٦ طالب وطالبة بواقع ٣٠ لجنة امتحان.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس فضلًا عن توفير كافة سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وإزالة أي معوقات تواجه الطلاب أو اللجان لضمان سير الإمتحانات في هدوء لافتًا إلى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والعمل على تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف والقرارات الوزارية والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الإمتحانات وضوابط الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان على أن يتم تطبيق العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك أو إحداث أي إخلال بالامتحانات مشيرًا إلى التصدي بكل حزم وحسم لأي محاولات للغش لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب حتى يأخذ كل طالب حقه ويحصد ثمرة جهوده.

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