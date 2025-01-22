الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

بحضور السيسي.. الداخلية تحتفل بعد قليل بعيد الشرطة الـ 73

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تحتفل  وزارة الداخلية بعد قليل داخل أكاديمية الشرطة بعيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة. 
وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، سلسلة من الأغاني والمسرحيات الوطنية في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 73، يرصد مراحل النضال الوطني منذ القدم، وصولا إلى معركة الإسماعيلية وملحمة ضد الاحتلال الإنجليزى.


وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية بعنوان "فدا مصر" في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الذكرى 73.

كما أنتجت وزارة الداخلية، أغنية بعنوان أبطال وأسود، وأغنية بعنوان أنا من مصر.

وتحرص وزارة الداخلية فى عيدها كل عام على مشاركة المواطنين احتفالاتها بذكرى ملحمة الإسماعيلية، تأكيدًا لكون الشعب المصرى جسدًا واحدًا ونسيجًا واحدًا بكافة طوائفه وأطيافه وقطاعاته، فى ذكرى 25 يناير من كل عام دأبت وزارة الداخلية على تقديم عدد من الهدايا للمواطنين بالتزامن مع هذه الذكرى.

واحتفالا بـالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، تطلق وزارة الداخلية، العديد من المبادرات الاجتماعية  والإنسانية.
تشمل الهدايا الرمزية للمواطنين وتوزيع ورد وحلوى فى الشوارع وفى كافة الميادين بمحافظات الجمهورية.

كما تنظم أجهزة وزارة الداخلية عدة فعاليات فى الشوارع والميادين ضمن احتفالات عيد الشرطة، منها تجوُّل أتوبيس مكشوف لتوزيع الهدايا على المواطنين، وتزيين الأتوبيسات المكشوفة بالأعلام المصرية مع شعارات الشرطة المصرية فى عيدها، وتشغيل الأغانى الوطنية، ويوزع الضباط فى الشوارع والميادين الهدايا والورد والشيكولاتة على قائدى المركبات والمواطنين.
 

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وزارة الداخلية أكاديمية الشرطة عيد الشرطة الـ 73

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