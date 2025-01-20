تجهيز مباني الإقامة والإعاشة لمدارس التربية الخاصة ببني عديات في أسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة والهمم والذى يوجه بتلبية كافة احتياجاتهم ويشاركهم في كافة احتفالاتهم إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني متمثلًا في الجمعيات الأهلية للعمل على تقديم خدمات أفضل لهم وتقديم كافة التسهيلات لضمان مستقبل أفضل لهم.

تجهيز مباني الإقامة والإعاشة لمدارس التربية الخاصة ببنى عديات

وأوضح محافظ أسيوط، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع أسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام الفرع تشرف على تجهيز مبانى الإقامة والإعاشة لمدارس التربية الخاصة ببنى عديات التابعة لمركز منفلوط، وذلك لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب مضيفًا أن المحافظة على إستعداد تام لتقديم المزيد من الخدمات في هذا الشأن.

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لحصول هذه الشريحة على حقوقهم في كافة الخدمات فضلًا عن لقاءاته الدورية مع ذوي الهمم وحرصه الدائم على تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

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