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للمرة السابعة على التوالي، صيدلة أسيوط تحصل على شهادة الأيزو 9001:2015 ISO

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حصول كلية الصيدلة علي شهادة الأيزو  (9001:2015 ISO)، للمرة السابعة على التوالي، حيث كانت  أولى الكليات التي حصلت على شهادة الأيزو (ISO 9001:2008) على مستوى جامعات الصعيد، وذلك عام ٢٠٠٩م، وتم تجديدها (٤) مرات على التوالي، وكان آخرها عام ٢٠١٥م، وحصلت الكلية على شهادة الأيزو طبقًا للمواصفة الجديدة ISO 9001/2015  في 13/2/2019م ويتم التجديد سنويا.

 

 

 وأشاد رئيس جامعة أسيوط، بجهود كلية الصيدلة، في التميز الأكاديمي والبحثي والإداري، ونجاحها في تجديد شهادة الأيزو، مؤكدًا أن هذا النجاح؛ يعكس حرص إدارة الجامعة على استمرارية تحسين الأداء والعمل على استيفاء معايير الجودة، وكفاءة الخدمات الإدارية والأكاديمية، بجميع كلياتها، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبهدف المنافسة بقوة في السوق المحلية والدولية، حيث تعمل الجامعة على نشر ثقافة الجودة، والتوعية بالمواصفات القياسية؛ وتأهيل مختلف الكليات، للحصول علي شهادة الأيزو.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان نبيل؛ عميد كلية الصيدلة بجامعة أسيوط أن نجاح الكلية في تجديد شهادة الأيزو؛ يعكس قدر الدعم المقدم من إدارة الجامعة للكلية، وحجم الجهود المبذولة، والتطوير المستمر بالكلية، تعليميًا، وإداريًا.

 وأشارت إلى أن الكلية استوفت المعايير المطلوبة للتجديد التي تتضمن كفاءة كلٍّ من: العملية التعليمية،  والتوثيق، والجهاز الإداري، ومراجعة وتقييم أعمال الامتحانات، ولجان رصد الامتحانات.

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  كانت كلية الصيدلة قد استقبلت أعضاء شركة (AJA)؛ المانحة لشهادة الأيزو (9001:2015 ISO)؛ وتم تجديد  الشهادة يوم الأحد 19 من يناير 2025م، من قبل شركة  (AJA) المانحة لشهادة الأيزو برئاسة الدكتور محمد عثمان والوفد المرافق له، وبحضور الدكتورة جيهان نبيل فتيح عميد الكلية، والدكتور حسن رفعت، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة جيلان عبد الرازق نائب مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتور محمد عبد اللطيف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وطارق سيد حسن أمين الكلية ومصطفى أحمد كمالي استشاري إدارة عامة؛ لإجراء المراجعة، والمرور على مختلف مرافق وإدارات الكلية.

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