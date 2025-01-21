إصابة طالب بالشهادة الإعدادية بآلة حادة على يد 3 أولياء أمور بأسيوط

أصيب طالب بالإعدادية اليوم الثلاثاء، بجرح قطعي بآلة حادة بمدرسة النواورة الإعدادية التابعة لإدارة البداري التعليمية بمحافظة أسيوط، على يد ثلاثة من أولياء الأمور لنشوب مشاجرة مع أحد أبناءهم، وتم نقل المصاب لتلقي العلاج بمستشفى البداري المركزي والقبض على اثنين من المتهمين وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

طعن طالب على يد أولياء أمور بمدرسة النواورة

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية النواورة التابعة لمركز البدارى بقيام 3 أشخاص بالتعدي على طالب بالشهادة الإعدادية بمدرسة النواورة وإصابته بجرح قطعي نافذ بآلة حادة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة وإصابة طالب بالشهادة الإعدادية على يد 3 أولياء أمور، وذلك عقب نشوب مشاجرة فيما بينهم.

وتم القبض على شخصين من المتهمين بينما فر الثالث هاربا وجار ضبطه، وتم نقل الطالب المصاب لتلقي العلاج بمستشفى البداري المركزي، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

في سياق متصل أدى اليوم الثلاثاء 80 ألفًا طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي «العلوم التربية الفنية، داخل 240 لجنة امتحان على مستوى محافظة أسيوط، وسط إجراءات الوقائية الاحترازية وأمنية مشددة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

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