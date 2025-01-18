السبت 18 يناير 2025
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مراجعات سريعة أمام اللجان، انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط (بث مباشر)

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط، فيتو

انطلقت قبل قليل اليوم السبت أولى أيام ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول لـ80 ألفًا طالب وطالبة بأسيوط في مادتي «اللغة العربية - التربية الدينية»، داخل 240 لجنة امتحان على مستوى محافظة أسيوط، وسط إجراءات الوقائية الاحترازية وأمنية مشددة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

استعدادات مكثفة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بأسيوط 


وفي هذا السياق أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن انتهاء مديرية التربية والتعليم من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، التي تنطلق اليوم السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

 

اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

 

وأكد محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من العمل لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لتوفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مضيفًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكيد على جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة، وتوفير الجو الملائم والهادئ للطلاب.

 

 

ومن جانبه قال محمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم إعلان كشوف المناداة وأسماء الطلاب وجداول الامتحانات في أماكن ظاهرة باللجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، موجهًا الإدارات بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب، ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.

تأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أنه تم التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة وتوفير الجو الآمن للطلاب طوال فترة الامتحانات، كذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي وإزالة كل الإشغالات.

 

حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين

 

وشدد محافظ أسيوط في تعليماته، على حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان.

 

تعليم أسيوط ينتهي من الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

80 ألف طالب يبدأون اليوم ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

 

ونوه محافظ أسيوط إلى أن المحافظة شكلت غرفة عمليات مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط لجميع الإدارات التعليمية متواصلة على مدار اللحظة، موجهًا مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته والعمل على تذليل كل المعوقات التي تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط، وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلاب والمعلمين والعاملين للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك وفقًا للكتاب الدوري رقم 8 لعام 2024.

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