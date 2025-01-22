الأربعاء 22 يناير 2025
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طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحاني الجبر والإحصاء والرسم

تسليم صناديق الأسئلة،
تسليم صناديق الأسئلة، فيتو

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، امتحان الفصل الدراسي الأول، في مادة الجبر والإحصاء، في الفترة الأولى التي تبدأ الساعة 9 صباحا، وتستمر حتى الساعة 11 صباحا، كما يؤدون في الفترة الثانية التي تبدأ 11.30 صباحا، وتستمر حتى الساعة 1.30 ظهرا، مادة التربية الفنية.

يذكر أن مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، بدأ تسليم أوراق الأسئلة إلى الإدارات التعليمية منذ الساعة 5 فجرا للإدارات النائية، ويستمر في التسليم حتى الساعة 8 صباحا لإدارتي شرق وغرب الفيوم.

أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات

 ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم هذا العام 75804 طلاب وطالبات، يؤدون الامتحانات  أمام 270 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

الانتهاء من تجهيز لجان سير الامتحانات

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية قد انتهت من كافة الاستعدادات النهائية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، وإتاحة بيئة جيدة مناسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وتم إعلان جداول الامتحانات والتعليمات ودليل اللجان فى مكان ظاهر بلجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة جميع اللجان على مستوى المحافظة.

تعليمات سير الامتحانات

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن كل رئيس لجنة تسلم تعليمات الامتحانات في مظروف خاص به، وتتلخص التعليمات في منع اصطحاب الطلاب والمعلمين الهواتف المحمولة،  أثناء سير الامتحان، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وضمان عدم حدوث  أي غش، والالتزام بمواعيد بدء الامتحانات في جميع اللجان.

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وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة الانضباط الكامل في فتح اللجان في الوقت المحدد، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، لضمان راحتهم أثناء أداء الامتحانات، والتواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ أثناء الامتحانات.

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