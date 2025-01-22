حلقة جديدة في مسلسل أزمة عقد زيزو.. اللاعب على رادار طرابزون التركي.. ومتحدث الزمالك: نعمل على تجديد عقود 5 لاعبين

أزمة تجديد عقد أحمد سيد "زيزو" مع نادي الزمالك تمثل أحد أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام الرياضي المصري.

يأتي ذلك في ظل العروض الخارجية المغرية التي يتلقاها اللاعب من أندية تسعى لضمه، ما يضع إدارة الزمالك أمام تحدٍ كبير للحفاظ على نجم الفريق الأول.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يوقع رسميا حتى الآن على عقود تجديد عقده مع الزمالك، مما يثير التكهنات حول مستقبله.

وتتزامن هذه التطورات مع الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، والتي تعرقل جهوده في تقديم عرض مالي يناسب تطلعات اللاعب ويوازي العروض الخارجية المقدمة له، وتفتح هذه الأزمة الباب أمام تساؤلات عدة حول قدرة الزمالك على الحفاظ على استقراره الفني في ظل التحديات المالية والإدارية التي تواجهه.

ويبقى مصير زيزو محل ترقب، فيما يواصل عشاق النادي مطالبة الإدارة بتحركات حاسمة لإنهاء الأزمة وضمان استمرارية اللاعب مع الفريق.

زيزو

والد زيزو يهدد إدارة الزمالك ويحدد موعدا نهائيا لتجديد عقد نجله

حدد والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ووكيل أعماله، مهلة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، من أجل تجديد عقد نجله.

وعلمت فيتو أن والد زيزو أبلغ إدارة الزمالك، أن الخميس المقبل هو الموعد النهائي من أجل تجديد عقده وفقا للاتفاق السابق بين الثنائي.

وأكد والد زيزو لإدارة الزمالك، أن بعد انتهاء يوم الخميس المقبل سيبدأ في مناقشة العروض الخارجية المقدمة للاعب.

زيزو ووالده

زيزو غاضب من إدارة الزمالك

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أكد أن اللاعب مستاء جدًّا من تأخر الإدارة في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر: إن زيزو اتفق مع إدارة الزمالك من قبل على كافة بنود تجديد عقده، إلا أن مجلس الزمالك لم يسلم اللاعب منحة ومقدم التعاقد الجديد.

وأشار إلى أن زيزو غاضب بشدة من تأخر الإدارة في حسم مصيره، خاصة أنه تلقى أكثر من عرض عربي خلال الأيام الماضية.

زيزو يثير الجدل بصورتين عبر إنستجرام

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة على إنستجرام أثارت الجدل، تزامنا مع أنباء عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة لمناقشة مصيره.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ وعلق: "أتطلع إلى الوصول للخطوة القادمة".

وتجاوز زيزو رقم الراحل "حمادة إمام" في قائمة الهدافين التاريخيين للفارس الأبيض.

ووصل زيزو إلى هدفه رقم "86" مع الزمالك، ليتجاوز عدد أهداف حمادة إمام وينفرد بالمركز السادس في ترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ.

وكان أحمد سيد زيزو، قد أثار الجدل أيضا بعد نشر صورة على إنستجرام، تزامنا مع أنباء عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة لمناقشة مصيره.

ونشر أحمد سيد زيزو صورة له مع جماهير الزمالك عبر انستجرام دون إرفاق أي تعليق، مما أثار الجدل خاصة الجماهير التي شعرت بالقلق حال تكون الصورة تشير إلى توديعه لهم بعد اقتراب رحيله عن الفريق.

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

متحدث الزمالك يصدر بيانا رسميا

أصدر أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تجديد عقود نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.



وكتب أحمد سالم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك مسئولياته تجاه النادي وجماهيره وأنه ينتهج سياسة ثابتة تقوم على المحافظة على القوام الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم والاستمرار في حصد البطولات التي بدأت بالفوز ببطولتي الكونفدرالية الافريقية والسوبر الأفريقي.

وواصل: "وفي هذا الإطار استكمل المجلس مناقشة التجديد لنجوم الفريق عمر جابر ، محمود حمدي الونش ، أحمد السيد زيزو ، عبد الله السعيد ، حمزة المثلوثي .

وواصل: "ويؤكد المجلس عدم صحة ماتم تداوله في الفترة الأخيرة في هذا الصدد".

وأتم: "ويهيب المجلس بالجميع تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات والاعتماد على المتحدث الرسمي فقط".

نادٍ أوروبي يدخل على الخط ويشعل أزمة تجديد زيزو مع الزمالك

وضع فريق أوروبي، أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رأس قائمة أهداف النادي لضمه خلال الفترة المقبلة.

طرابزون سبور التركي يسعى لـ ضم زيزو

ووفقا لـ موقع 61medya التركي والمهتم بأخبار مدينة طرابزون: “أن نادي طرابزون يضع زيزو ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم لتدعيم مركز الجناح الأيمن خلال الفترة المقبلة”.

ولم يكشف التقرير موقف طرابزون سبور من ضم زيزو سواء في يناير الجاري أم في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

قرار مفاجئ من الاتفاق السعودي بشأن صفقة ضم زيزو

انسحب مسئولو نادي الاتفاق السعودي، من صفقة ضم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وفقا لصحيفة اليوم السعودية.

وقالت الصحيفة إن انسحاب الاتفاق من صفقة زيزو، جاء بسبب تأخر الرد على عرضه وفي ظل طلبات مدرب الفريق، الإنجليزي ستيفن جيرارد بضم لاعبين جدد لتدعيم نواقص الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأتمت أن النادي يتفاوض مع ثنائي سابق كان يلعب في الدوري السعودي ومتواجد في الدوريين التركي والألماني حاليا، وفي حال تعثر المفاوضات معهما سيعود النادي لملف التفاوض مع زيزو.

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