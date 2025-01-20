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رياضة

سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش 105-61 في الدوري السوبر

سلة الزمالك
سلة الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 105-61، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور الـ 8 لبطولة دوري السوبر.

 

الزمالك وطلائع الجيش 

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:
16/14
47/36
80/45
105/61

وحرصت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور المباراة،  لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي، يوم الجمعة المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور الـ 8 لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

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