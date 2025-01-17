أحمد عيد عبد الملك: زيزو أصبح من أساطير الزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى زيزو، أصبح أحد أساطير القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

الزمالك ضد حرس الحدود

وقال عيد عبد الملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" الزمالك كان مسيطر، في مباراة حرس الحدود، لكن الأداء تغير في نهاية المباراة وأصبحت المباراة صعبة، وخطأ المثلوثي ضعب المباراة".

وشدد: "مصطفى شلبي، لاعب مميز، ويحتاج لتوجيهات من المدير الفني وظهر بشكل مميز في مباراة حرس الحدود".

وعن جوميز قال: "خسارة الفتح نتيجة كبيرة، لكن الهلال فاز المباراة السابقة 5-0".

وأردف: "الزمالك يحتاج جناح، ولاعب وسط، ومدافع ومهاجم، في الوقت الحالي، وناصر ماهر من الحلول المطروحة للعب في مركز الجناح، ولكنه لن يتألق فيه".

وواصل: "أحمد محمود لاعب جيد، وعجبني جدًا، جروس مقتنع بأحمد فتوح وبنتايك، وقد يعتمد عليهم في المباريات الإفريقية".

وعن زيزو: "أي لاعب كبير يتأثر مستواه بسبب الحديث عن ملف التجديد، وعجبني جدًا أنه لا يرد ويركز في اللعب وأصبح واحد من الأساطير في الزمالك، وتخطى حمادة إمام في الأهداف".

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