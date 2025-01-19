الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

الجزيري بعد هدفي إنيمبا: أسعى للظهور بشكل أفضل مع الزمالك الفترة المقبلة

الجزيري
الجزيري

قال التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إنه كان لديه تركيز وإصرار على الظهور بشكل جيد في مباراة إنيمبا النيجيري اليوم، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي عقب اللقاء:" كرة القدم مليئة بالتحديات، وأسعى للتركيز بشكل أكثر خلال الفترة المقبلة للظهور بأفضل صورة".

واختتم الجزيري تصريحاته قائلًا:" الزمالك مقبل على عدد كبير من المباريات في العديد من البطولات، ونسعى لحصد كل البطولات التي نشارك فيها".
 

وفاز نادي الزمالك على إنيمبا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة.

وسجل مصطفى شلبي لاعب الزمالك الهدف الأول ضد إنيمبا بالدقيقة 29 

فيما سجل سيف الجزيري لاعب  الزمالك  لهدف الثاني في مرمى إنيمبا النيجيري بالدقيقة 48 

و قلص إينمبا النيجيري الفارق عن طريق إيفيني وسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة  58 من عمر المباراة بعدها سجل سيف الجزيري مهاجم الزمالك الهدف الثالث في مرمى إنيمبا بالدقيقة 88

 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"  وحسام أشرف وناصر منسي.

الزمالك في مباراة تحصيل حاصل أمام إنيمبا النيجيري 

وخاض الزمالك مباراة إنيمبا النيجيري دون ضغوطات أو أهداف بعد حسم التأهل كمتصدر للمجموعة من الجولة الماضية بعد وصوله للنقطة رقم 11.

مباراة الزمالك وإنيمبا، كانت فرصة لـ السويسري كريستيان جروس لمشاركة عدد من اللاعبين البدلاء وإعطائهم الفرصة.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية بعد الجولة الأخيرة 

1- الزمالك - 14 نقطة

2- المصري 9 نقاط

3- إنيمبا - 5 نقاط 

4- بلاك بولز 4 نقاط

 

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