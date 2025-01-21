الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

متهم بابتزاز فتاة بالفيوم يحاول التخلص من حياته في محكمة الفيوم

محكمة الفيوم
محكمة الفيوم

أصيب المتهم "هشام م. ك" محافظة الفيوم، بإصابات خطيرة عقب إلقاء نفسه من الدور الرابع داخل محكمة الفيوم ، بعد أن تم القبض عليه في قضية  ابتزاز إلكتروني ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية وتلقي العلاج.

التفاصيل وأسباب القبض عليه

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من أمن مجمع محاكم الفيوم، يفيد بأن أحد المتهمين ألقى نفسه من الطابق الرابع بالحكمة، وأصيب بإصابات خطيرة في أنحاء جسدة، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، وحالته العامة سيئة.

وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة التحفظ عليه بالمستشفى العام، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

 

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يذكر أن المتهم ألقى القبض عليه بعد أن  نشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لفتاة كانت خطيبته، محاولا تهديدها، إلا أنها لجأت إلى القضاء وحصلت على حكم بالحبس على المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، ويتم إعادة محاكمته بعد أن طعنوا في الحكم.

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