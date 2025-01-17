الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالفيوم

إسعاف
إسعاف

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

 

تفاصيل الحادث وقرار النيابة

 وكان اللواء أحمد عزت،  مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس باتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ،  وتبين إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة ندب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل بحالة السيارة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتحديد مسئولية السائق عن الحادث.

 

وسائل الحد من حوادث الطرق 

 ووضعت الإدارة العامة للمرور عدة  إجراءات  تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها: 

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات  ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة.

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبًا لوقوع حوادث تصادم. 

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث. 

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية. 

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5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبًا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع. 

 

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات.

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