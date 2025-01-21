أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في محافظة الفيوم

استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند أسعار الأمس، فقد تراوحت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء، ما بين 92 و98 جنيهًا للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 90 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدي ما بين 102 و120 جنيهًا، وأسعار البط المولر ما بين 90 و95 جنيهًا للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيهًا، والبط البلدي هجين ما بين 110 و120 جنيهًا، والبط البلدي الحر تربية بيتي ما بين 130 إلى 140 جنيهًا، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط المسكوفي 120 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 140 و155 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 195 و200 جنيهًا وفي السوبر ماركت 220 جنيهًا، وكيلو الأوراك 95 جنيهًا، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيهات، وكيلو صدور بالعظم 140 جنيهًا، وكيلو الدبابيس 140 جنيهًا، وكيلو شيش طاووق 195 جنيهًا، وكيلو حمام كداب 140 جنيهًا، وكيلو كبدة صافي 135 جنيهًا، وكيلو بانيه استربس صوابع 200 جنيه، وكيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيه، وكيلو بانيه مخلي صدور سليمة 200 جنيه، وكيلو الأجنحة 75 جنيهًا، وكيلو الهياكل 50 جنيهًا.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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