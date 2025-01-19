الأحد 19 يناير 2025
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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 6 أشخاص في الفيوم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة عن السيارة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، ووجود مصابين، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين  أن  السرعة الزائدةسبب انقلاب السيارة التي أدت إلي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وافتقاده السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق  وأصيب 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

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وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني، لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية السائق عن الحادث، وتحرير تقرير مفصل عن حالة السيارة ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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