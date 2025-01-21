الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بإجراء تدخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لغير القادرين

لقاءات خدمة المواطنين،
لقاءات خدمة المواطنين، فيتو

وجه الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية، وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم لمريض يعاني من تآكل بالعين والجمجمة، كما وجه بتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات وإعادة إعمار منزل إحدى الحالات الأولى بالرعاية،  وكلب التنسيق بين الجمعيات لسداد ديون إحدى الغارمات، جاء ذلك أثناء  اللقاء الدوري لخدمة المواطنين،  بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

تداخلات من التضامن الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية لغير القادرين

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من التداخلات لتوفير  الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، وإقامة كشك لإحدى الحالات من الأولى بالرعاية، والمساهمة في دفع المصروفات الدراسية لأبنائها، وإعادة إعمار منزل إحدى السيدات بمركز أبشواي، بعد تعرضه لحادث حريق، وتأثيث المنزل، وتسقيف منزل آخر بقرية اللاهون، والتنسيق مع البنك الزراعي وعدد من الجمعيات لسداد ديون إحدى الغارمات.

 

 

توجيهات للإدارة المحلية لخل مشكلات بعض المواطنين

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية على أطراف المدينة، كما وجه رئيس مدينة إطسا، بدراسة مطلب إحدى الحالات الخاصة بتيسير إجراءات بناء منزل على مساحة 60 متر بقرية جردو.

علاج بالمجان

وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بتوقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم لحالة شاب يعاني من تآكل بالعين والجمجمة ويحتاج لعلاج بيولوجي.

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 كما وجه نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروع مناسب لحالة شاب يعاني من ظروف مرضية وسبق له تركيب مفصل بالفخذ.

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