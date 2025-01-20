الإثنين 20 يناير 2025
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تعليم الدقهلية: رصد محاولات غش في لجان بالمنصورة ونبروه وأجا

طلاب الاعدادية بالدقهلية،
طلاب الاعدادية بالدقهلية، فيتو

أصدرت مديرية تعليم الدقهلية بيانا يفيد برصد محاولات غش في لجان تابعة لإدارات شرق المنصورة التعليمية وإدارة نبروه التعليمية وإدارة أجا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. 

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي العام أدوا امتحاني الدراسات الاجتماعية والهندسة وبلغت نسبة الحضور ٩٩ % ، كما أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني امتحان مادتي اللغة العربية والتكنولوجيا بنسبة الحضور ٩٣ % ، ‫‏وأدي طلاب الصف الثالث الإعدادي من الصم و ضعاف السمع امتحان مادتي اللغة الأجنبية والحاسب الآلي‏نسبة الحضور ٩٧%، و‫وأدي طلاب الصف الثالث الإعدادي من المكفوفين امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية نسبة الحضور ٨٠ %.
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الامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية والزمن المحدد لها

وأكد بيان تعليم الدقهلية أنه لم يحدث ما يعكر صفو العملية الامتحانية بجميع المدارس وفق ما ورد من السادة مديري عموم الإدارات التعليمية، والامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية والزمن المحدد لها وقد تلقت غرفة العمليات بالمديرية بعض الشكاوى من صعوبة امتحان مادة الهندسة باللغة الإنجليزية وجاري بحث الشكوى.

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