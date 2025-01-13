محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة والخدمات بمراكز دكرنس والكردي وميت سلسيل

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، عدد من المناطق والوحدات الخدمية شملت طريق دكرنس منطقة ميت السودان والمركز التكنولوجي بمدينة الكردي ومستشفيات الكردي وميت سلسيل حيث اطمأن محافظ الدقهلية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.

رفع القمامة المتراكمة على جانبي الطريق



ووجه اللواء "مرزوق" بسرعة رفع القمامة المتراكمة على جانبي الطريق بدكرنس وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة من خلال رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس ومتابعة تكثيف أعمال النظافة بقرى المركز من خلال تفعيل جهود وممارسات الجمعيات الأهلية في هذا المجال لتقديم خدمات نظافة متميزة للمواطنين.

سرعة الرد على الطلبات والشكاوي بالمركز التكنولوجي

وجه اللواء "مرزوق"بسرعة الرد على الطلبات والشكاوي بالمركز التكنولوجي وسرعة الانتهاء من إجراءات ملفات التصالح وتسليم النماذج لأصحابها وأمر بتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الخدمة، وشدد على سرعة الاستجابة والرد على مطالب وشكاوي المواطنين من خلال الشباك الواحد، مؤكدًا على عدم التقصير في أداء وانجاز الخدمة المطلوبة لأي مواطن، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي كله يعمل لتوفير الخدمات للمواطنين في كل القطاعات.

استكمال كافة نواقص الادوية والمستلزمات بمستشفيتي الكردي وميت سلسيل



من ناحية اخري كلف اللواء"مرزوق" الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بسرعة استكمال كافة نواقص الادوية والمستلزمات بمستشفيتي الكردي وميت سلسيل لتوفير الرعاية الطبية المطلوبة للمواطنين مؤكدا علي حسن استقبال المرضي والمترددين علي المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

الدولة بكامل أجهزتها حريصة علي توفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة

وفي ذات السياق تفقد محافظ الدقهلية أحد مراكز تجارة الجملة للخضروات وبيع الاسماك واطمأن علي اسعار السلع لتكون في متناول المواطنين بأسعار مناسبة مؤكدًا على عدم استغلال المواطنين مشيرًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على توفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة.



المحافظ يلتقي بالمواطنين

وخلال الزيارة التقي المحافظ بالمواطنين واطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم من كافة القطاعات واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ووعد بالعمل على حلها من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة.

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