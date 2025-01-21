هل تعود التيارات الإرهابية للمشهد بعد تنصيب ترامب؟.. نبيل نعيم: جماعات العنف السياسي صناعة أمريكية.. وهشام النجار: الولايات المتحدة تستخدمها في ابتزاز خصومها

مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة تثار العديد من التساؤلات حول مدى عودة التيارات الإرهابية إلى المشهد السياسي خاصة أن البعض يرى أن الولايات المتحدة هي التي صنعت هذه الجماعات الإرهابية.

القاسمى

وقال الدكتور صبرة القاسمي، الباحث في شئون التيارات الإسلامية، إن عودة ترامب تنهي حلم التيارات الإرهابية في العودة إلى المشهد السياسي بالدول العربية، حيث تعتبر القيادة الصلبة في مواجهة الإرهاب بمثابة الصخرة التي تتحمل ضربات الأمواج العاتية، فهي التي تبني الثقة وتزرع الأمل في قلوب الشعوب.

ترامب من القادة أصحاب القرارات الصعبة

وأكد أن القادة الذين يتمتعون بهذه الصفة القوية هم من يستطيعون حماية أوطانهم ومواطنيهم من الأخطار التي تهدد أمنهم واستقرارهم، وترامب ومن مثله من القادة الذين لا يترددون في اتخاذ القرارات الصعبة، حتى وإن كانت محفوفة بالمخاطر، فهم يواجهون التحديات ويتخذون القرارات المناسبة.

عودة الرئيس ترامب وسط تحديات كبيرة جدًا

وواصل حديثه قائلًا: يعود الرئيس ترامب وسط تحديات كبيرة جدًا، منها توسع عدد من التنظيمات الإرهابية في بعض الدول العربية الشرق أوسطية وعدد من دول العالم، والتي وصلت صدى ضرباتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فقبيل تولي ترامب، استيقظت الولايات المتحدة على حادث إرهابي كبير هز الولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن مقتل عدد كبير من المواطنين الأمريكيين وإصابة العشرات منهم، جراء دهسهم من قبل أحد العناصر الإرهابية التي تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية أو ما يطلق عليه إعلاميًا "داعش".

تحقق مواجهة شاملة مع الإرهاب عالميًا

وتابع: ضعف الإدارة الأمريكية في ظل حكومة بايدن في التعامل مع التيارات الإرهابية، ويأمل أن تكون التغيرات التي ستجريها إدارة ترامب كفيلة بتوفير الأمن والأمان للمواطن الأمريكي وتحقق مواجهة شاملة مع الإرهاب عالميًا. ينتظر العالم العربي، مثل دول العالم أجمع، موقف الولايات المتحدة وموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته الجديدة من جماعات العنف والإرهاب والدول التي تؤوي عناصر وجماعات الإرهاب أو توفر لها الدعم المادي والعسكري.

نبيل نعيم

قال الشيخ نبيل نعيم، مؤسس جماعة الجهاد في مصر، إن عودة دونالد ترامب لحكم الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لا تنهي حلم التيارات الإرهابية في العودة للمشهد السياسي في الدول العربية، خاصة وأن هذه التيارات موجودة في العراق في ظل وجود أمريكي مرفوض شعبيًا.

وأكد أن التنظيمات الإرهابية لن تنتهي لأنها تنظيمات خفية لا يراها أحد وتعمل في الخفاء ولا تظهر إلا وقت الضربات، فضلًا عن وجود أفكار ثابتة لديها وآليات يلجأون إليها لتبرير جرائمهم واستقطاب عناصر جديدة إليهم، وبالتالي ترامب أو غيره لن يقضوا على هذه التيارات لأنها صنيعة أمريكية.

تجفيف منابع دعم وتمويل هذه التيارات الإرهابية

وتابع: "الأمر الوحيد الذي يحجم هذه التيارات الإرهابية ويضعف شوكتهم هو تجفيف منابع دعم وتمويل هذه التيارات الإرهابية بمسمياتها المختلفة، خاصة وأن هناك دعم كبير لهذه التيارات التي نجحت في إسقاط النظام في سوريا بدعم من تركيا، وبالتالي إنهاء حلم عودة هؤلاء للمشهد السياسي مرة أخرى لن يكون إلا بوقف الدعم والتمويل المالي لهم".

تيارات الإرهاب السياسي تعتبر الدولة غنيمة

وتابع: "الرابح من عودة تيارات الإرهاب السياسي هي التيارات نفسها لأنها تعتبر الدولة غنيمة وفقًا لفكر سيد قطب، وأن أهالي الدولة درجة ثانية وفقًا للاستعلاء الإيماني الذي وضعه سيد قطب في فكر هذه الجماعات".

هشام النجار

قال هشام النجار، الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية والمتخصص بشئون التيارات الاسلامية ان وصولدونالد ترامب مرة اخرى للرئاسة الامريكية لا يعنى نهاية حلم التيارات الارهابية فى العودة للمشهد السياسي ومن يتتبع السيناريوهات السابقة لا يجد فرق كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين في التعامل مع تيار الإسلام السياسي.

الاستراتيجية الأمريكية توظف الجماعات المسلحة في الصراعات الدولية والإقليمية

واكد أن من صميم الاستراتيجية الأمريكية مسألة توظيف تلك الجماعات في الصراعات الدولية والإقليمية وجعلها أداة لابتزاز خصومها، ولا يرتبط انتهاء حلم التيارات الإرهابية بالعودة إلى المشهد السياسي بالدول العربية بعودة ترامب من عدمه.

يعيب الاستراتيجية الأمريكية مسألة البراجماتية

وواصل حديثة قائلا: “يعيب الاستراتيجية الأمريكية مسألة البراجماتية والتعامل ضد فصيل وتحييد الآخرين بحجة أنه هو وحده الذي يستهدف الغرب على الرغم من اشتراكهم في نفس الايديولوجيا، كما تعيش أمريكا في وهم وجود فصائل سلمية ويمكن احتواؤها وقبولها في السلطة وهذا يسبب كوارث للمنطقة والعالم على المدى الطويل”.

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