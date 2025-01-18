ترامب: الحكومة الجيدة هي الضامن لاستمرار وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الجمعة:" سنرى إطلاق المحتجزين قريبا ويجب أن يتم ذلك، وأبلغت نتنياهو أن عليه مواصلة القيام بما يلزم".

ترامب: قلت لنتنياهو إن الحرب في غزة يجب أن تنتهي

وأضاف دونالد ترامب:" إن الضامن من جانب إدارتي لاستمرار وقف إطلاق النار في غزة هو وجود حكومة جيدة".

وتابع ترامب:" قلت لنتنياهو إن الحرب في غزة يجب أن تنتهي لكن عليها الاستمرار في فعل ما ينبغي القيام به، و إذا احترمونا سيستمر وقف إطلاق النار في غزة وإذا لم يحترمونا ستنفجر الأمور".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن لواء جفعاتي التابع لجيش الاحتلال، غادر قطاع غزة دون أي يحصل على أمر بالاستعداد للعودة، وذلك قبل ساعات من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك الانسحاب، بعد موافقة إسرائيل وحماس على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وبموجب هذا الاتفاق ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وفي الـ5 من شهر يناير الجاري، ذكرت إعلام عبرية أن لواء كفير التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من شمالي قطاع غزة بعد شهرين من القتال في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

وتكبد هذا اللواء خلال هذه الفترة 13 قتيلًا. وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 41 جنديًّا منذ بدء عمليته العسكرية الحالية شمالي قطاع غزة في الخامس من أكتوبر الماضي.



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