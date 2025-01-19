باحث يكشف أسلحة ترامب للقضاء على أحلام التيارات الإرهابية سياسيا

قال الدكتور صبرة القاسمي، الباحث في شؤون التيارات الإسلامية، إن عودة ترامب تنهي حلم التيارات الإرهابية في العودة إلى المشهد السياسي بالدول العربية حقيقة، حيث تعتبر القيادة الصلبة في مواجهة الإرهاب بمثابة الصخرة التي تتحمل ضربات الأمواج العاتية، فهي التي تبني الثقة وتزرع الأمل في قلوب الشعوب.

ترامب من القادة أصحاب القرارات الصعبة

وأكد في تصريح لفيتو أن القادة الذين يتمتعون بهذه الصفة القوية هم من يستطيعون حماية أوطانهم ومواطنيهم من الأخطار التي تهدد أمنهم واستقرارهم. وترامب ومن مثله من القادة الذين لا يترددون في اتخاذ القرارات الصعبة، حتى وإن كانت محفوفة بالمخاطر، فهم يواجهون التحديات ويتخذون القرارات المناسبة.

عودة الرئيس ترامب وسط تحديات كبيرة جدًا

وواصل حديثه قائلاً: يعود الرئيس ترامب وسط تحديات كبيرة جدًا، منها توسع عدد من التنظيمات الإرهابية في بعض الدول العربية الشرق أوسطية وعدد من دول العالم، والتي وصلت صدى ضرباتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فقبيل تولي ترامب، استيقظت الولايات المتحدة على حادث إرهابي كبير هز الولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن مقتل عدد كبير من المواطنين الأمريكيين وإصابة العشرات منهم، جراء دهسهم من قبل أحد العناصر الإرهابية التي تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية أو ما يطلق عليه إعلاميًا "داعش".

تحقق مواجهة شاملة مع الإرهاب عالميًا

وتابع: ضعف الإدارة الأمريكية في ظل حكومة بايدن في التعامل مع التيارات الإرهابية، ويأمل أن تكون التغيرات التي ستجريها إدارة ترامب كفيلة بتوفير الأمن والأمان للمواطن الأمريكي وتحقق مواجهة شاملة مع الإرهاب عالميًا. ينتظر العالم العربي، مثل دول العالم أجمع، موقف الولايات المتحدة وموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته الجديدة من جماعات العنف والإرهاب والدول التي تؤوي عناصر وجماعات الإرهاب أو توفر لها الدعم المادي والعسكري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.