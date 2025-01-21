محافظ القليوبية يحيل مدير الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة للتحقيق

قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إحالة مدير الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة للتحقيق أمام النيابة ونقله الى مدينة أخرى.

جاء ذلك بعد رصد العديد من التعديات على الشارع العام وانتشار فوضى الإشغالات، مما يشير إلى تقصير واضح من جانب المسؤول عن هذا الملف الحيوي.



استياء محافظ القليوبية من منظومة النظافة بشبرا الخيمة

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها محافظ القليوبية، بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة شملت العديد من الشوارع والأحياء الفرعية، وذلك للاطلاع على سير العمل في منظومة النظافة والحد من ظاهرة الإشغالات بحضور حسام أمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر واللواء شريف لطفي نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ واللواء احمد ابو بكر رئيس مدينة شبرا الخيمة، خالد العرفي رئيس حي غرب والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة حيث تم التأكيد فيه على ضرورة رفع كفاءة عملية جمع المخلفات ورفعها ونقلها إلي المقالب المخصصة والعمل على تحسين حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية لمدينة شبرا الخيمة.

محافظ القليوبية يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة العمل

تفقد محافظ القليوبية عن قرب مستوى النظافة بالشوارع والحارات، ووجه بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة العمل، حيث تم المرور على شارع 15 مايو الجديد والقديم، وأحمد عرابي، و135، ومحور الفريق العصار، كما تم توجيه شركة نهضة مصر برفع تراكمات القمامة، مع توقيع غرامات على الشركة نظرًا لتدني مستوى النظافة في بعض المناطق.مع ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لعمال النظافة، كما شدد على أهمية توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة البيئة وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع.

إنشاء ساحات انتظار بشوارع شبرا الخيمة

وخلال الجولة وجه بإنشاء ساحات انتظار قانونية بشارع 15 مايو لمنع استغلالها من قبل الخارجين عن القانون كما تم اكتشاف مخالفات بناء في أحد العمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق آخر، وجه محافظ القليوبية مديرية الطب البيطري بشن حملة للقضاء على الكلاب الضالة، ومصادرة عربات الكارو التي يستخدمها النباشون في نبش القمامة، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



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