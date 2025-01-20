إعدام توابل مغشوشة خلال حملة تموينية مكبرة في القليوبية

شنت مديرية الصحة بـ القليوبية، حملة مكبرة لمراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية تم خلالها التفتيش على أحد مخازن الهايبرات بمدينة بنها.

إعدام توابل مغشوشة بالقليوبية

تم خلال الحملة بـ القليوبية إعدام ٤٠ كيلو جرام توابل مغشوشة وبها تغيرات بخواصها الطبيعية ومجهولة المصدر، تم تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية، كما تم تحرير ٤ محاضر شهادات صحية للعاملين بالهايبر، تم التوصية بغلق المنشأة للنقص الحاد في الاشتراطات الصحية، حيث أن استمرار تشغيلها بهذه الصورة تشكل خطرًا داهما على الصحة العامة للمواطنين.

إعدام توابل مغشوشة بالقليوبية،فيتو

إعدام توابل مغشوشة بالقليوبية،فيتو

إعدام توابل مغشوشة بالقليوبية،فيتو





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