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ضبط المتهمين بالسطو المسلح على معرض سيارات وسرقته بالقليوبية

ضبط متهمين بالسطو
ضبط متهمين بالسطو المسلح علي معرض بالقليوبية،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط المتهمين بالسطو المسلح علي معرض سيارات وسرقته بدائرة مركز شرطة طوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للمقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام مجهولين بالسطو المسلح علي معرض سيارات وسرقته بدائرة المركز.

حبس متهمين بالسطو المسلح بالقليوبية 

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ان وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين جميعا بدائرة المركز خططوا فيما بينهم بالسطو المسلح علي معرض سيارة بقرية سنهرة، لسرقة إيصالات أمانة وأوراق ومبالغ مالية من داخل المعرض.

ودلت التحريات أن المتهمين حازوا واحرزو اسلحة نارية بندقية خرطوش، وطبنجة صوت، وسلاح أبيض شومة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب طه سعيد والنقيب أحمد نصر والنقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب محمد الخولى معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، والأسلحة المستخدمة في الواقعة وبارشادهم تم ضبط المسروقات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بالقليوبية، وامرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية القليويية اللواء عبدالفتاح القصاص القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ

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