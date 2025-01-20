طفل يقتل شقيقه بسبب الخلاف علي 200 جنيه بقليوب

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، لغز قيام شخصين بخطف طفل من أمام منزله، وعند استشعارهم الأهالى قاموا بإلقاء الطفل في مصرف مائى ما أسفر عن مصرعه بقرية بلقس بدائرة مركز شرطة قليوب، وتبين أن حقيقة الواقعة تكمن أن شقيقه الاكبر اختلق رواية الخطف للهروب من جريمته وتم ضبطه.

كشف غموض ادعاء اختطاف طفل بالقليوبية

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للمقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف طفل من أمام منزله وإلقائه في مصرف مائي بقرية بلقس بدائرة المركز.

وبالفحص والتحريات وتفريغ الكاميرات بمسرح الجريمة بقيادة المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب تبين كذب ادعاء المبلغ، وأن حقيقة الواقعة تكمن في حدوث مشاجرة بين شقيقين الأول المجنى عليه طفل يدعى "إياد.م.ر.ا" يبلغ من العمر 11 سنة وبين شقيقه الأكبر المتهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، بسبب خلاف علي 200 جنيه، فقام المتهم علي أثرها بإلقاء شقيقه الأصغر في مصرف مائي مما أسفر عن وفاته غرقا لعدم إجادته السباحة، وجرى استخراج الجثة من المصرف ونقلها إلي مشرحة المستشفى.

مكنش قصدي اموته، طفل يقتل شقيقه بقليوب

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب مصطفي مجاهد والنقيب علي عمر معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، كما قال مكنش قصدى اموته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بقليوب ، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

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