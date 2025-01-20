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المشدد 5 سنوات لشاب متهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة في القليوبية

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لشاب لاتهامه بإصابة طالب بعاهة مستديمة بسبب خلافات سابقة بينهما، وحيازة سلاح ابيض كتر بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

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إحالة شاب إلى محكمة شبرا الخيمة  لإحداث عاهة لطالب 
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

تضمن الإحالة بجنايات شبرا الخيمة  في القضية رقم 24459 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4340 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أُدين المتهم "عبد الله.ع.ر.إ" - 20 سنة - بضرب المجني عليه محمد ياسر محمد انور بغير سبق إصرار او ترصد فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدي عليه بسلاح أبيض (كتر) فأحدث به إعاقة في حركة ثني المفصل المشطي السلامي لإصبع السبابة لليد اليمني الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقدرت نسبة العاهة منها بثمانية بالمائة (8%) في يوم 12/4 / 2023، على النحو المبين بالتحقيقات.

امر الاحالة في اتهام عاطل بالاعتداء علي طالب بالقليوبية

استطرد أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة  ان المتهم احرز أداه مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (كتر) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

اكدت تحريات النقيب احمد خليل عبد الوهاب احمد - معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة - صحة واقعة تعدي المتهم علي المجنى عليه طالب محدثا اصابته بيده اليمني مستخدما في ذلك سلاح ابيض (كتر) وذلك علي اثر مشادة كلامية بسبب خلافات سابقة فيما بينهما.

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