القلق يسيطر على طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية بسبب امتحان العلوم (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “بعد صدمة الهندسة..القلق يسيطر على طلاب الشهادة الاعدادية في الدقهلية من امتحان العلوم”

وأكدت إحدى الطالبات في لقاء خاص مع فيتو استيائها من امتحان الهندسة أمس وقالت: إن الامتحان تضمن مسألتين من خارج المنهج.

وناشد الطلاب وأولياء الأمور مديرية التعليم في الدقهلية بإعادة النظر في امتحان الهندسة ومراعاة الطلاب.

وخضع الطلاب والطالبات للتفتيش على أبواب اللجان قبل الصعود للجنة للتأكد من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة.

وحرص العديد من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالدقهلية على اصطحاب الملازم للمراجعة النهائية لمادة العلوم قبل دخولهم اللجان.

وأدى 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، امتحان النصف الأول من العام الدراسي بأداء امتحاني العلوم من الساعة 9 إلى 11 والتربية الفنية من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتان.



اجتماع أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكان الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية بحضور أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية للاستعداد لانطلاق ماراثون الامتحانات.

الالتزام بالتعليمات الأساسية للامتحانات لتوفير بيئة هادئة

وأكد العربي خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية

وشدد على العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية.

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