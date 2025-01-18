السبت 18 يناير 2025
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126 ألف طالب يواصلون امتحان اللغة العربية في الشهادة الإعدادية بالدقهلية (صور)

دخول طلاب الشهادة
دخول طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية، فيتو

 أغلقت ٥٩٠ لجنة امتحان للشهادة الإعدادية أبوابها منذ قليل، بعد أن استقبلت 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة لأداء امتحان النصف الأول من العام الدراسي.

  ومن المقرر أداء الطلاب امتحان  اللغة عربية والخط والإملاء من 9 إلى 11.30 ساعتان ونصف منها 20 دقيقة إملاء.

 وكانت تستعد محافظة الدقهلية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات باستقبال  126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة ماراثون الامتحانات.

امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي

وكانت أعلنت مديرية تعليم الدقهلية جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي الصف الثالث الإعدادي “امتحانات الشهادة الاعدادية”.


-السبت لغة عربية وخط وإملاء من 9 إلى 11.30 ساعتان ونصف منها 20 دقيقة إملاء.
-الاثنين الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتان. 
-الثلاثاء علوم من 9 إلى 11 والتربية الفنية من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتان.
-الأربعاء الجبر والإحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعة.
-الخميس اللغة الأجنبية من 9 إلى 11 ساعتان والتربية الدينية من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.

اجتماع أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكان عقد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية بحضور أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية للاستعداد لانطلاق ماراثون الامتحانات.

اجتماع بالكونفرنس مع غرفة عمليات امتحانات الإعدادية

العربي يعقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية وأعضاء غرفة عمليات الشهادة الإعدادية في الدقهلية.

الالتزام بالتعليمات الأساسية للامتحانات لتوفير بيئة هادئة 

وأكد العربي خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية

وشدد على العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية.

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