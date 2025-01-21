الثلاثاء 21 يناير 2025
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اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 21-1-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم،
سعر الدولار اليوم، فيتو

سعر الدولار ، استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

 

ويعد الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

 

وترصد “فيتو” سعرالدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

 

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

 

اسعار الدولار اليوم - فيتو 
اسعار الدولار اليوم - فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.24 جنيها للشراء و50.37 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.27 جنيها للشراء و50.37 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

الدولار بكام - فيتو 
الدولار بكام - فيتو 

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 50.27 جنيها للشراء و50.37 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية حوالي 50.27 جنيها للشراء و50.37 جنيها للبيع. 

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ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط بعد تنصيب ترامب رئيسا

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تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى بالتزامن مع تنصيب ترامب (آخرتحديث)

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

يعد الدولار الأمريكي  العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي. 

ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

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