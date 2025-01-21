مراجعة اللحظات الأخيرة، تجمع طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية أمام اللجان قبل بدء امتحان العلوم

حرص العديد من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالدقهلية على اصطحاب الملازم للمراجعة النهائية لمادة العلوم قبل دخولهم اللجان .

يؤدي 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، امتحان النصف الأول من العام الدراسي بأداء مادتي العلوم من الساعة 9 إلى 11 والتربية الفنية من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتان.

واستعدت محافظة الدقهلية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات باستقبال 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة ماراثون الامتحانات.

امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي

وأعلنت مديرية تعليم الدقهلية جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي الصف الثالث الإعدادي “امتحانات الشهادة الاعدادية”.



- وأدى الطلاب يوم السبت امتحان اللغة العربية وخط وإملاء من 9 إلى 11.30 ساعتان ونصف منها 20 دقيقة إملاء.

- وأدوا الاثنين الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتان.

- واليوم الثلاثاء يؤدوا امتحان العلوم من 9 إلى 11 والتربية الفنية من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتان.

-الأربعاء الجبر والإحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعة.

- الخميس اللغة الأجنبية من 9 إلى 11 ساعتان والتربية الدينية من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.

اجتماع أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكان الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية قد عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية بحضور أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية للاستعداد لانطلاق ماراثون الامتحانات.

الالتزام بالتعليمات الأساسية للامتحانات لتوفير بيئة هادئة

وأكد العربي خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية

وشدد على العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية.

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