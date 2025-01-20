انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شقة سكنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بـ القليوبية بانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب حريق شب داخل شقة سكنية بقرية سندبيس بمدينة القناطر الخيرية دون خسائر بشرية، وأمرت جهات التحقيق بالقليوبية بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال مالكي الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بقرية سندبيس بمدينة القناطر الخيرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب فى شقة سكنية بقرية سندبيس ملك عادل. م. ك وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

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