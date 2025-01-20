أخبار مصر اليوم: عفو رئاسي عن 4600 مسجون.. صرف 2.2 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة.. عقوبة 500 ألف جنيه لنشر الإعلانات المضللة.. ودرجات الحرارة المتوقعة

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

يوم رئاسي حافل، السيسي يعفو عن 4600 مسجون ويهنئ ترامب ويبحث تطورات غزة مع مستشار النمسا

شهد اليوم الرئاسي نشاطا مكثفا، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من المستشار النمساوي "ألكسندر شالينبرج".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين رحبا بالتقدم الذي تشهده العلاقات المصرية النمساوية في مختلف المجالات خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين على تطلعهما للبناء على ذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بصورة استراتيجية وبشكل يحقق مصالح البلدين، وعلى ضرورة استمرار التشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا للتنسيق بشأنها.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس استعرض الجهود المصرية لضمان تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بالشكل الكافي، وبما ينقذ القطاع من المأساة الإنسانية التي يواجهها، مؤكدًا على ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحًا للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة.

ومن جانبه ثمن المستشار النمساوي الجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء، مؤكدًا تقدير بلاده للدور الجوهري الذي قامت به مصر لوقف إطلاق النار

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا الأوضاع في سوريا، حيث أكد الرئيس على حرص مصر على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها، كما تناول الاتصال الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بدورها في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

وقد حرص المستشار النمساوي من جانبه على الإشادة بحكمة المواقف المصرية، وسعي مصر الدائم للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل في مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التي تهدف توفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتصدير الفائض للخارج.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكّد خلال الاجتماع علي ضرورة دعم تلك المشروعات من خلال آليات محددة، وعلى رأسها تعزيز كفاءة منظومة الري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، مع زيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، وتطوير أنظمة الميكنة الزراعية.

و أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتوفير كافة سبل الدعم للمشروعات، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، مع أهمية ربط المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف المجالات، وبما يسهم في رفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير.

وهنأ الرئيس السيسي ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة قائلا: أهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الرئيس السيسي: وأؤكد على استمرار العمل والتعاون مع سيادته لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم، متمنيًا للرئيس ترامب كل التوفيق والسداد.

والدة الطالبة المتهمة بالاعتداء على زميلتها بالتجمع: اتفضحنا وبنتي فكرت في الانتحار

خناقة مدرسة التجمع، بكت أماني والدة الطالبة راوية صاحبة واقعة الاعتداء بمدرسة التجمع الخامس، على الهواء، قائلة: “إحنا اتفضحنا إعلاميا لدرجة إن بنتي فكرت في الانتحار”.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"النيابة بعد الضجة كانت مستحيل تخرج بناتي إلا لما شافوا الحقيقة كاملة من فيديوهات المدرسة".

ولفتت:"بنتي كانت رد فعل ولا أبرر ما قامت به، لكن الحقيقة أن ابنتي الصغرى كانت رايحة تخرج لي ابني في نفس المدرسة، وكرمة تيسير اعترضت طريقها وضربتها وشتمتها، وجذبتها من شعرها، ما أثار حفيظة ابنتي الكبرى وجعلتها تتحرك للدفاع عن شقيقتها الصغرى".

وتابع:"ابنتي الصغيرة اتشدت من شعرها وكرمة شتمتها، وإحنا هنطلع في الإعلام وهنعرض الفيديوهات والحقيقة كاملة ".

فيما اتخذت وزارة التربية والتعليم عددا من الإجراءات بشأن واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وفي ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنه.

وزير الطيران يكشف سبب عدم إطلاق اسم مجدي يعقوب على مطار أسوان

كشف الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السبب وراء عدم إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي على مطار أسوان والاكتفاء بإطلاق اسمه فقط على صالة كبار الزوار بنفس المطار.

وقال وزير الطيران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"لما حبينا نكرم رمز وعلامة من العلامات للدولة المصرية مثل الدكتور مجدي يعقوب، اجتمعت أنا والقيادات وفكرنا في الطريقَة الْمُثْلى لتكريمه وفقا للاتفاقيات الدولية، وبالتالي قمنا بإطلاق اسمه على صالة كبار الزوار بمطار أسوان".

وتابع: وفقا للاتفاقيات الدولية الحاكمة للطيران، من المستحيل تغيير أسماء المطارات إلا في حالات السلامة المنصوص عليها وفقا لأمثلة سابقة.

وأضاف: "إحنا عملنا اللي علينا وهنفضل نعمل اللي علينا، ولو مكنتش عملت كده محدش كان اتكلم، ولكن الدكتور مجدي يعقوب رمز كبير".

القاهرة تعلن خطوط أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه سيتم توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ ٥٦ من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من ٢٣ يناير إلى ٥ فبراير ٢٠٢٥.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة ستقوم بتوفير ٥٨ أتوبيسا قابلة للزيادة لخدمة زوار معرض الكتاب تغطى معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض.

وأوضح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام أن هذه الأتوبيسات ستضع لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض للحد من أي زحام داخل مواصلات معرض الكتاب بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.

وأشار رئيس هيئة النقل العام إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص ٧ خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات، والخط الثاني يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات.

أما الخط الثالث فينطلق من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط ٨ سيارات، ويبدأ الخط الرابع من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ٧ سيارات.

مستشفيات جامعة القاهرة تعلن جاهزيتها لاستقبال المرضى والمصابين من الأشقاء فى قطاع غزة

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، في الوفد رفيع المستوى الذي ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضم الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتفقد معبر رفح الحدودي، وذلك في إطار الاطمئنان على استعدادات المعبر لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة.

وتأتي مشاركة رئيس جامعة القاهرة في هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقب نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن مستشفيات جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال المرضي والمصابين من قطاع غزة، من خلال تفعيل خطط الطوارئ بشكل كامل على مستوى جميع المستشفيات، وتجهيز غرف العمليات للاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلًا طبيًا عاجلًا، وتجهيز أقسام الطوارئ والعناية المركزة لاستيعاب الحالات القادمة من غزة، وتوفير الأطقم الطبية والفنية للعمل على مدار الساعة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية وبشكل كاف.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلي فرق التمريض المُدربة علي أعلي مستوي من الكفاءة والتميز، وتسخر كافة امكاناتها لتقديم الدعم الطبي والنفسي والمعنوي للجرحى والمصابين من أشقائنا القادمين من قطاع غزة، لافتًا إلي أن إدارة الجامعة تعمل على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة نقل المصابين من قطاع غزة وتقديم الرعاية اللازمة لهم فور وصولهم.

وزير العمل: صرف 2.2 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة

اعتمد وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين، صرف مبلغ 2 مليون و266 ألفًا و132 جنيهًا، منح ورعاية اجتماعية وصحية جديدة للعمالة غير منتظمة، عبارة عن مليون و709 آلاف جنيه رعاية اجتماعية " منح خاصة" وذلك لـ 607 عمال، في المحافظات، و400 ألف جنيه لأُسر اثنين من العِمالة غير المنتظمة لقيا مصرعهما بعد سقوطهما من على "سقالة" أثناء دهان واجهة عقار بمحافظة الغربية، ورعاية صحية "مصاريف مستشفيات وصيدليات" لـ 568 عاملًا،قيمتها 157 ألفًا و132 جنيهًا.

وأكد الوزير جبران أن "الوزارة" تُولي ملف العمالة غير المنتظمة الاهتمام، ومُستمرة في تقديم كل أنواع الدعم والحماية، وتوفير حياة كريمة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 21-1-2025

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى:09

عقوبة 500 ألف جنيه، ضوابط جديدة لنشر الإعلانات والمسابقات التجارية بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

وضع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك مع المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ضوابط الإعلانات والمسابقات التجارية للمؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى.

كان ذلك على هامش اجتماع بين رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس المجلس الأعلي للإعلام،اليوم الإثنين، لبحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وجاءت الضوابط التي تم الإتفاق عليها كالآتي:

ألا تحتوي المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم

عدم الإخلال بقواعد النظام العام والآداب، لا سيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية، بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة التزام المُعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن.

أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها، تراخيص الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية ( وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء ).

عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام ( المرئية والمقروءة والمسموعة )، إلا بعد التأكد من استيفاء التراخيص اللازمة وهي ( إخطار جهاز حماية المستهلك / ترخيص وزارة التضامن الإجتماعي ).

يتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المُعلنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.