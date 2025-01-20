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والدة الطالبة المتهمة بالاعتداء على زميلتها بالتجمع: اتفضحنا وبنتي فكرت في الانتحار

واقعة طالبة التجمع
واقعة طالبة التجمع كرمة تيسير، فيتو
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خناقة مدرسة التجمع، بكت أماني والدة الطالبة راوية صاحبة واقعة الاعتداء بمدرسة التجمع الخامس، على الهواء، قائلة: “إحنا اتفضحنا إعلاميا لدرجة إن بنتي فكرت في الانتحار”.

ضجة واقعة مدرسة التجمع

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"النيابة بعد الضجة كانت مستحيل تخرج بناتي إلا لما شافوا الحقيقة كاملة من فيديوهات المدرسة".

رد فعل المعتدية على كرمة تيسير طالبة التجمع

ولفتت:"بنتي كانت رد فعل ولا أبرر ما قامت به، لكن الحقيقة أن ابنتي الصغرى كانت رايحة تخرج لي ابني في نفس المدرسة، وكرمة تيسير اعترضت طريقها وضربتها وشتمتها، وجذبتها من شعرها، ما أثار حفيظة ابنتي الكبرى وجعلتها تتحرك للدفاع عن شقيقتها الصغرى".

فيديوهات واقعة مدرسة التجمع

وتابع:"ابنتي الصغيرة اتشدت من شعرها وكرمة شتمتها، وإحنا هنطلع في الإعلام وهنعرض الفيديوهات والحقيقة كاملة ".

فيما اتخذت وزارة التربية والتعليم عددا من الإجراءات بشأن واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وفي ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، 

وزير التربية والتعليم يصدر عدة قرارات في واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة

 وقالت الوزارة في بيان لها، إنه وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وجه الوزير محمد عبد اللطيف بالإجراءات التالية:

أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل

ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.

رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.

 

 

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