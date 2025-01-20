الإثنين 20 يناير 2025
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أخبار مصر

عقوبة 500 ألف جنيه، ضوابط جديدة لنشر الإعلانات والمسابقات التجارية بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس المجلس الأعلى للإعلام
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وضع إبراهيم السجيني  رئيس جهاز حماية المستهلك مع  المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى  للإعلام، ضوابط الإعلانات والمسابقات التجارية للمؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى. 

 

كان ذلك على هامش اجتماع بين رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس المجلس الأعلي  للإعلام،اليوم الإثنين، لبحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وجاءت الضوابط التي تم الإتفاق عليها كالآتي: 

ألا تحتوي المادة الإعلانية علي  التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم 

عدم الإخلال بقواعد النظام العام والآداب، لا سيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية، بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة التزام المُعلنين  بالقواعد القانونية في هذا الشأن. 

 

 أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها، تراخيص  الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية ( وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء ).

 عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام ( المرئية والمقروءة والمسموعة )، إلا بعد التأكد من  استيفاء التراخيص اللازمة وهي ( إخطار جهاز حماية المستهلك / ترخيص وزارة التضامن الإجتماعي ). 

 

 يتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المُعلنة. 

وأكد جهاز حماية المستهلك أن  الإعلان عن مسابقة بدون ترخيص تعرض صاحبها إلى عقوبة وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك  تصل إلى  500 ألف جنيه.

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني أن الجهاز لديه إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد إعلامي،  والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين. 

وأوضح أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.

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الاعلانات المضللة التواصل الاجتماعي المجلس الاعلي للاعلام المهندس خالد عبد العزيز جهاز حماية المستهلك ضوابط الاعلانات

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