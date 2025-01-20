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القاهرة تعلن خطوط أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

النقل العام، فيتو
النقل العام، فيتو

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه سيتم توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ ٥٦ من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من ٢٣ يناير إلى ٥ فبراير ٢٠٢٥.

 

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة ستقوم بتوفير ٥٨ أتوبيسا قابلة للزيادة لخدمة زوار معرض الكتاب تغطى معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض.

وأوضح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام أن هذه الأتوبيسات ستضع  لافتة  "خدمة معرض الكتاب" عليها لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض للحد من أي زحام داخل مواصلات معرض الكتاب بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.

وأشار  رئيس هيئة النقل العام إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص ٧ خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات، والخط الثاني يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات.

أما الخط الثالث فينطلق من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط ٨ سيارات، ويبدأ الخط الرابع من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ٧ سيارات.

 


وينطلق الخط الخامس من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات، أما الخط السادس فيبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى ثم نادى وادى دجلة والطريق الدائرى ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات. 

أما الخط السابع فيبدأ من المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض يخدم هذا الخط ٨ سيارات.

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