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أخبار مصر

وزير الطيران يكشف سبب عدم إطلاق اسم مجدي يعقوب على مطار أسوان

الدكتور مجدي يعقوب،
الدكتور مجدي يعقوب، فيتو
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كشف الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السبب وراء عدم إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي على مطار أسوان والاكتفاء بإطلاق اسمه فقط على صالة كبار الزوار بنفس المطار.

 الطريقَة الْمُثْلى لتكريم مجدي يعقوب

وقال وزير الطيران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"لما حبينا نكرم رمز وعلامة من العلامات للدولة المصرية مثل الدكتور مجدي يعقوب، اجتمعت أنا والقيادات وفكرنا في الطريقَة الْمُثْلى لتكريمه وفقا للاتفاقيات الدولية، وبالتالي قمنا بإطلاق اسمه على صالة كبار الزوار بمطار أسوان".

 

اتفاقيات تغيير أسماء المطارات

وتابع: وفقا للاتفاقيات الدولية الحاكمة للطيران، من المستحيل تغيير أسماء المطارات إلا في حالات السلامة المنصوص عليها وفقا لأمثلة سابقة.

وأضاف: "إحنا عملنا اللي علينا وهنفضل نعمل اللي علينا، ولو مكنتش عملت كده محدش كان اتكلم، ولكن الدكتور مجدي يعقوب رمز كبير".

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وزير الطيران سامح الحفني لدكتور مجدي يعقوب مجدي يعقوب مطار اسوان

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إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي

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