بعد أدائه اليمين الدستورية، ترامب الرئيس 47 للولايات المتحدة

تنصيب ترامب، أدى الرئيس الأمريكي المنتخب مساء اليوم الإثنين اليمين الدستورية داخل مبنى الكابيتول رئيسا للولايات المتحدة.

مراسم التنصيب تقليد عريق في الولايات المتحدة

ويمثل يوم التنصيب تقليدا راسخًا في التاريخ الأمريكي، حيث بدأ مع أول رئيس جورج واشنطن عام 1789، إلا أن الأحوال الجوية السيئة آنذاك أرجأت مراسم تنصيبه عدة أسابيع، ليتم في الثلاثين من أبريل في مدينة نيويورك، عاصمة البلاد في ذلك الوقت.

وبحسب موقع «الحرة»، ظل موعد التنصيب محددا في الرابع من مارس لأكثر من قرن، وذلك بالنظر للوقت الطويل الذي كان يستغرقه فرز وإحصاء الأصوات الانتخابية، وبطء التنقل بسبب سوء حالة الطرق.

وكان ذلك يخلق فترة انتقالية طويلة تستمر 4 أشهر.

ومع التطور التكنولوجي الذي سرّع عملية فرز الأصوات، وتحسن وسائل النقل والمواصلات، تم تعديل موعد التنصيب بموجب التعديل العشرين للدستور عام 1933، لينتقل إلى العشرين من يناير، مع تحديد الثالث من يناير موعدا لانعقاد الجلسة الأولى للكونجرس الجديد.

وأقيم أول تنصيب في الموعد الجديد عام 1937، ليستمر هذا التقليد حتى اليوم.

معلومات عن مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي

وبدأ برنامج تنصيب ترامب بموكب من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول، يضم أعضاء اللجنة المشتركة للكونجرس، المنظمة للمراسم، والرئيس المنتخب ونائبه وزوجتيهما.

قسم الرئيس الأمريكي أثناء مراسم التنصيب

وأدي الرئيس القسم المنصوص عليه في المادة الثانية من الدستور "أقسم رسميا بأنني سأنفذ بإخلاص مهام رئيس الولايات المتحدة، وسأقوم بقدر استطاعتي بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".

ويختم بعبارة "فليساعدني الله"، وهو تقليد يعود إلى عهد الرئيس هربرت هوفر.

ويعقب أداء اليمين الدستورية إلقاء خطاب التنصيب، ثم يتبعه غداء التنصيب التقليدي في مبنى الكابيتول.

أين تقام مراسم تنصيب ترامب؟

بناء على توقعات بانخفاض شديد لدرجات الحرارة، قررت اللجنة المنظمة للحدث نقل مراسم أداء اليمين من موقعها التقليدي على الدرج الأمامي لمبنى الكابيتول، إلى داخل قبة المبنى.

كما تم تعديل مسار موكب التنصيب ليتجه مباشرة عبر شارع بنسلفانيا إلى صالة كابيتول وان أرينا، حيث ستقام باقي الفعاليات الاحتفالية في أجواء داخلية.

وستعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مراسيم التنصيب الرئاسية في مكان مغلق منذ عام 1985، عندما أدى الرئيس رونالد ريجان، اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية.

من سيحضر مراسم تنصيب ترامب؟

تمت طباعة أكثر من 220 ألف تذكرة للحدث، تصدرها اللجنة المشتركة للكونجرس المعنية بمراسم التنصيب.

وتتيح هذه التذاكر لحامليها مشاهدة مراسم أداء اليمين الدستورية.

وحضر عدد من الرؤساء السابقين للحدث، مثل باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون، إلى جانب حضور لافت لعمالقة التكنولوجيا.

ويشمل الحضور الملياردير إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "ألفابيت" سوندار بيتشاي، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، والرئيس التنفيذي لـ "أوبن ايه آي" سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، الذي يشارك في استضافة حفل استقبال رسمي، مساء الإثنين، وفقًا لأسوشيتد برس.

كيف يمكن متابعة الحدث؟

سيتم بث التنصيب مباشرة على العديد من شبكات البث الرئيسية، بما في ذلك ABC وCBS وCNN وCSPAN وFox News وMSNBC وNBC وPBS.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.