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محافظ الدقهلية يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق احتفالات العيد القومي من داخل جامعة المنصورة

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في جامعة المنصورة، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بتفقد قاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التجارة والتي ستشهد انطلاق فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المحافظة بانطلاق فعاليات حفل العيد القومي للمحافظة من داخل جامعة المنصورة.

كما تفقد المحافظ، محيط القاعة الكبرى بكلية التجارة"قاعة دكتور ابراهيم مهدي"، والمسارات المؤدية إليها، وكذلك المكان المحدد لاستراحة كبار الزوار، والتصور المبدئي لخطة تنفيذ الاحتفالية، وعبر محافظ الدقهلية عن سعادته وفخره بانطلاق الحفل الرئيسي للاحتفال بالعيد القومي للدقهلية من داخل جامعة المنصورة العريقة التي تخرج منها علماء نفخر بهم في جميع المحافل العلمية والفكرية والإبداعية.

عمق التعاون والتنسيق بين المحافظة وجامعة

وأكد محافظ الدقهلية على عمق التعاون والتنسيق بين المحافظة وجامعة المنصورة باعتبارها شريك أساسي مع الجهاز التنفيذي، مشيرا إلى أننا جميعا نسعى بشتى السبل لتحقيق آمال وتطلعات أبناء الدقهلية وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم، وأوضح أن هناك مشروعات خدمية وتنموية تجري بالتنسيق والتعاون مع الجامعة وعلى رأسها الهوية البصرية للدقهلية وتطوير عديد من الميادين والشوارع على مستوى المحافظة.

انطلاق احتفالات العيد القومي للمحافظة، من داخل جامعة المنصورة في سابقة تعد الأولى من نوعها

وعبر الدكتور شريف خاطر عن سعادته بانطلاق احتفالات العيد القومي للمحافظة، من داخل جامعة المنصورة في سابقة تعد الأولى من نوعها، وبمبادرة طيبة من  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتؤكد على التعاون والصلة الوثيقة بين الجانبين، كما تؤكد تقدير السيد المحافظ لقيمة الجامعة، ودور المجتمع الأكاديمي والبحث العلمي في بناء الوطن وتربية أجيال المستقبل، سائلًا المولى عز وجل أن يكون عيدًا سعيدًا على أبناء المحافظة.

كما أشاد «خاطر» بالجهود الواضحة والكبيرة التي تشهدها المحافظة، في مختلف الملفات والمشروعات الخدمية والتنموية التي تخدم المواطنين، في ظل قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وتحت قيادة اللواء طارق مرزوق، متمنيًا المزيد من التميز والابداع.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة، ستبذل قصار جهدها فى تنفيذ احتفالية على أعلى مستوى تليق ومكانة الجامعة، يشارك فيها قطاع التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب بكوادرها البشرية المتميزة، وتوفير كافة اللوجستيات المطلوبة لخروج الحفل بالشكل اللائق.

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