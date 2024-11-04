محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بالعيد القومي الـ68 للمحافظة (صور)

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، بمناسبة مرور 68 عامًا على انتصار معركة البرلس البحرية، 4 نوفمبر 1956، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفرالشيخ، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفرالشيخ الأسبق، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء صلاح سلامة، واللواء السيد نصر محافظين كفرالشيخ السابقين، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير ادارة الأمن الوطني، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة،، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية.

بدأت الاحتفالية، بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن معركة البرلس البحرية، ثم كلمة ترحيب لرئيس الجامعة، ثم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة على أرض محافظة كفرالشيخ، ثم كلمة محافظ كفرالشيخ، ثم عرض فرقة كلية التربية الرياضية، ثم عرض غنائي لفرقة الموسيقي العربية لكلية التربية النوعية، ثم عرض عزف فردي، ثم عرض غنائي، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

قدم محافظ كفرالشيخ، تحية إجلال لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أسمى الأمثلة في التضحية والفداء، سائلًا الله أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، كما قد تحيةً إجلال وتقديرٍ لكل فرد شارك ويشارك في بناء هذه المحافظة العريقة، مؤكدًا أن مسيرة التنمية لن تتوقف، بل تتضاعف الجهود، وتستمر حتى نحقق لأبنائنا من الأجيال القادمة مستقبلًا أكثر إشراقًا وازدهارًا.

وهنأ محافظ كفرالشيخ، أهالي المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمناسبة العيد القومي لمحافظة كفرالشيخ في الذكرى الـ68 لانتصار قواتنا البحرية الباسلة في معركة البرلس البحرية ضد العدوان الثلاثي على مصر، في 4 نوفمبر 1956م، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقنا جميعًا لمواصلة العطاء، فالشهداء هم منارة نضيء بها دروبنا، وعلينا أن نحافظ على إرثهم ونواصل مسيرتهم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن نصب تذكاري محافظة كفرالشيخ بالبرلس والذي ينطلق منه الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة اليوم يعرف بـ"النصب التذكاري لمعركة البرلس البحرية"، ويقع هذا النصب في مدينة البرلس، ويخلد ذكرى معركة البرلس البحرية التي حدثت في 4 نوفمبر 1956 أثناء العدوان الثلاثي على مصر، حيث يضم تمثالًا يجسد مشهد المعركة، ويعد رمزًا للفداء والبطولة التي أظهرها أبطال البحرية المصرية، ويشمل التصميم لوحات ونقوش تظهر أسماء الشهداء، وتفاصيل المعركة، ويعتبر معلمًا ثقافيًا وتاريخيًا يستقطب الزوار للاطلاع على جزء مهم من تاريخ المقاومة المصرية.