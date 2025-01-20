الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يُكلف بتشكيل لجنة فنية لحصر المباني الآيلة للسقوط في المنصورة

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، عدد من شوارع مدينة المنصورة للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من حسن عمل منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والتزامها بالأسعار والإعلان عنها في مكان واضح.

لجنة فنية من الإدارة الهندسية بحي شرق المنصورة لحصر المباني بمنطقة ميت حدر

وكلف محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بحي شرق المنصورة لحصر المباني بمنطقة ميت حدر في المنصورة ومراجعتها وبيان الإجراءات المتخذة سابقا من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مباني آيلة للسقوط أو تمثل خطورة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

الانتهاء من تنفيذ اعمال تركيب الانترلوك

كما كلف محافظ الدقهلية  محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة بسرعة الانتهاء من تنفيذ اعمال تركيب الانترلوك بشارع أحمد الحسينين بميت حدر في إطار أعمال تطويره ورفع كفاءته وتحسين المظهر العام للمنطقة، وتفقد شارع بنك مصر بالمنصورة.

برفع جميع الإشغالات بالشارع وأي مخالفات تعوق حركة السير

ووجه لرئيس الحي برفع جميع الإشغالات بالشارع، ورفع أي مخالفات تعوق حركة السير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات شوه المظهر الحضاري أو تعطل حركة المرور، والتأكيد على الحفاظ على مستوى النظافة.

تفقد منفذ بيع خضراوات وفاكهة و

كما تفقد محافظ الدقهلية منفذ بيع خضراوات وفاكهة ووجه لصاحبه بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بالمنفذ يوميا وعلى مدار الساعة، كما كلف وكيل وزارة التموين بمراجعة الأسعار والمرور بشكل يومي على جميع منافذ البيع، وأكد على ضرورة المتابعة اليومية من قبل مديرية التموين لمستوى الأداء في الأفران والالتزام بالمواصفات المطلوبة لرغيف الخبز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية الخدمات المقدمة للمواطنين الدقهلية اليوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تركيب الإنترلوك حي شرق المنصورة شرق المنصورة سلع الغذائية محافظ الدقهلية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكيل وزارة التموين منافذ بيع السلع الغذائية

مواد متعلقة

مجلس الدولة: تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم

معرض الكتاب يناقش “لعنة الخواجة” لوائل السمري الجمعة 24 يناير

محافظ كفر الشيخ يفتتح سوق اليوم الواحد ببلطيم بتخفيضات تصل إلى 35%

موافقة الأعلى للإعلام وهيئة الدواء شرط أساسي للإعلان عن العقاقير الطبية
ads

الأكثر قراءة

شاهد مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة (بث مباشر)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 21-1-2025

تعرف على مكان جنازة المعلق الرياضي ميمي الشربيني

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي على هواتف أندرويد (إنفوجراف)

القاهرة تعلن خطوط أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تورط ضابط شرطة في مشاجرة داخل محطة وقود بأكتوبر

التحريات: فيديو منى فاروق مدته 16 دقيقة وشاهده 900 ألف شخص

منوعات

المزيد

بعد اقترابه من الشمس، عالم فلك يعلن تفكك المذنب أطلس

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في الأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

المزيد
ads

انفوجراف

كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد الرحيل إلى الاتحاد الليبي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف غرس لقمان خشية الله في ابنه؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بالرزق الحلال والنجاح في العمل

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

المزيد
الجريدة الرسمية