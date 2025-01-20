ننشر أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة اليوم بحضور محافظ الدقهلية

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم «619» اليوم الأثنين 20 يناير 2025، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وأعضاء المجلس.

التفعيل المستمر للتوأمة والتعاون بين جامعة المنصورة والمحافظة

ورحب الدكتور شريف خاطر باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مثمنًا حرص الشديد على المشاركة في اجتماع مجلس الجامعة، وأيضا التفعيل المستمر للتوأمة والتعاون بين جامعة المنصورة والمحافظة، في العديد من الملفات التي تخدم المجتمع وتسهم في تنمية المواطنين.

وبعث الدكتور شريف خاطر في مستهل الجلسة بتهنئة مجلس جامعة المنصورة، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بـ أعياد الشرطة، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه لتحقيق مزيد من الإنجازات لمصرنا الغالية.

تهنئة الدولة المصرية ورجال الشرطة بعيدهم

كما وجه تحية تقدير واحترام لرجال الشرطة البواسل في عيدهم الذي تحتفل به مصر في الخامس والعشرين من يناير من كل عام، لما يقدمونه من تضحيات لأجل أن يشعر كل مواطن على أرض الكنانة بنعمة الأمن، كي تستمر عجلة التنمية والتقدم نحو مستقبل مشرق في الجمهورية الجديدة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته البالغة وتقديره لتواجده في رحاب جامعة المنصورة العريقة وبين أعضاء هيئة التدريس، ووجه تحية شكر وتقدير لجامعة المنصورة رئيسًا، ونواب، وعمداء، وأساتذة، وباحثين، وطلاب.

الدعم الكامل لجامعة المنصورة من أجل استمرار أداء رسالتها العلمية والطبية

وأكد محافظ الدقهلية أن التعاون والتنسيق يجري على قدم وساق بين المحافظة وجامعة المنصورة وبشكل متميز وفعال خاصة في تحديد الهوية البصرية، وفيما يخص كافة المجالات وتحسين الخدمات، وأكد على دعمه الكامل لجامعة المنصورة من أجل استمرار أداء رسالتها العلمية والطبية والبحثية والتعليمية، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى في كل ما تحتاج إليه من خدمات.

غرس روح الانتماء والولاء في نفوس الشباب

وثمن "مرزوق" دور الجامعة ورئيسها والأساتذة في أداء رسالتهم العلمية والتعليمية والتربوية في بناء وتخريج أجيال تمثل مستقبل مصر المشرق، مؤكدًا على مدى أهمية غرس روح الانتماء والولاء في نفوس الشباب لما له من دور هام في محاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله، وتعزيز ثقافة الوعي بقضايا الوطن، كما تهدف إلى غرس قيم الوطنية والحس الوطني والانتماء لدى الطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وأهمية تحكيم العقل والمنطق في جميع الأمور وعدم الانصياع وراء الأفكار والأخبار المغلوطة وحث الشباب على إحكام العقل والمنطق في تكوين الرأي الصحيح، كذلك التأكيد على أن حب الوطن والانتماء له ضرورة وطنية ويحتم علينا الاعتزاز به من خلال الاهتمام بالعلم والعمل والتأكيد على غرز حب الوطن داخلنا وداخل أولادنا.

جامعة المنصورة شريك أساسي في تقديم وتحسين كافة الخدمات للمواطنين

وأشار "مرزوق "إلى أن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم وتحسين كافة الخدمات للمواطنين، ومشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية، وأكد أننا بالتنسيق والتعاون بين المحافظة وجامعة المنصورة نقوم بعمل مشترك لتنفيذ احتفالات الدقهلية بعيدها القومي، ونحن على ثقة كاملة بالجامعة وأفكارها وكوادرها وشبابها.

انطلاق احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي من داخل جامعة المنصورة في شهر فبراير

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بانطلاق احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي من داخل جامعة المنصورة في شهر فبراير المقبل بمشاركة قطاع التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب، في حدث يعد الأول من نوعه، ويعتبر دليلًا على التعاون المثمر والصلة الوثيقة بين الجانبين في مختلف ملفات الأعمال والأنشطة.

جاهزية جميع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة، لاستقبال الحالات الطارئة من أبناء قطاع غزة

كما أكد خاطر على جاهزية جميع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة، لاستقبال الحالات الطارئة من أبناء قطاع غزة، والتي تتطلب خدمات طبية نوعية، مشيرًا إلى تسخير الجامعة كل إمكاناتها الطبية واللوجستية لرعاية المصابين والمرضى المحولين إليها، مع التأكيد على وجود خطة تتضمن أكثر من خط لاستقبال المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى موعد نهاية امتحانات نصف العام 2025، يوم 23 يناير الجاري، موضحا أنّ إجازة منتصف العام الدراسي 2024-2025 تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، على أن تنتهي الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

سرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة، كما وجه بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالكيات والمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث المناهج الدراسية

كما دعا الدكتور شريف خاطر، عمداء الكليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث المناهج الدراسية لجميع الكليات والفرق بما يتماشى مع الجديد في النظريات العلمية، متطلبات الثورة الصناعية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بجانب التطوير وفقًا لرؤية الدولة بما يعزز ثقافة الوعي بقضايا الوطن المعاصرة، وبما يتفق مع الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

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