للمرة الخامسة، افتتاح أسواق اليوم الواحد بالشرقية بتخفيضات 30 %

افتتحت محافظة الشرقية للمرة الخامسة على التوالي سوق اليوم الواحد بحي الصيادين بمدينة الزقازيق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن سوق اليوم الواحد يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث يوفر كافة احتياجاتهم من السلع الغذائية، مثل الزيت، السكر، السمن، المكرونة، الأرز، الألبان، الجبن بأنواعها، البقوليات، الخضروات، والفواكه، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار تنافسية تقل بنسبة تصل إلى 30%



وأضاف أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركات القطاع الخاص، كبار التجار، والغرفة التجارية بمحافظة الشرقية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها تنظيم أسواق اليوم الواحد بالمحافظة، موضحًا أنه سيتم تعميم المبادرة تدريجيًا على جميع مراكز المحافظة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين،كما شدد على أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات وتقديمها بأسعار مخفضة تلبي احتياجات المواطنين.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن هذه المبادرات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن تجربة سوق اليوم الواحد تمثل نموذجًا ناجحًا تم تنفيذه ببعض المحافظات وسيتم العمل على تعميمه في باقي المحافظات لتحقيق العدالة الاجتماعية.

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