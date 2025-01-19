الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع موقف مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق (صور)

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

عَقَد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق، والبالغ عددها 4 قرى رئيسية و37 تابع. 

محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لإقامة مهرجان الأفلام التسجيلية 26 (صور)

وكيل أوقاف الإسماعيلية: دور الأئمة الحفاظ على أمن الوطن والتصدي للشائعات والتطرف(صور)

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد ممثل رئاسة مجلس الوزراء وممثلى الجهات المحلية، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة وممثل الشركة المصرية للاتصالات، ممثل شركة الغاز الحديثة سينا جاس، منسق حياة كريمة بالمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع. 

 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

مناقشة معوقات تشغيل محطات المعالجة الثلاثة 

وخلال الاجتماع تم مناقشة معوقات تشغيل محطات المعالجة الثلاث، بقرى الأحرار والتقدم وجلبانة التابعين لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة". 

 كذلك تم عرض ومناقشة نِسَب التنفيذ والانتهاء من كافة مشروعات المبادرة، ومناقشة الحلول الأنسب لكافة المعوقات التي تواجه إنهاء بعض المشروعات الجارية.

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

متابعة مستمرة للموقف التنفيذي 

وأكد "عصام" أن محافظ الإسماعيلية، يتابع باستمرار الموقف التنفيذي لأعمال المشروعات بالمبادرة لمعالجة أي مشكلة طارئة، من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها المحافظة؛ بهدف التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالأعمال للوصول إلى أفضل نتائج. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

ومن الجدير ذكره، أن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسماعيلية يبلغ عددها 140 مشروع خدمي وتنموي، ويتم تنفيذه في مركز ومدينة القنطرة شرق ويضم ٤ قرى رئيسية و37 تابع. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية القنطرة شرق المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مشروعات حياة كريمة نائب محافظ الاسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لإقامة مهرجان الأفلام التسجيلية 26 (صور)

وكيل أوقاف الإسماعيلية: دور الأئمة الحفاظ على أمن الوطن والتصدي للشائعات والتطرف(صور)

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يعقد اجتماعًا لتعزيز جودة الخدمات (صور)

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تُنظم تدريبًا لتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات (صور)

ads

الأكثر قراءة

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرمة يكشف مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء

مصورة فيديو الاعتداء على طالبة التجمع تكشف سبب المشاجرة

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

رغم إعلانها إلغائه، شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن مكان وموعد عزاء والده

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2025 (فيديو)

الزمالك يكتسح إنيمبا 3-1 ويؤمن صدارته في الكونفدرالية

خناقة مدرسة التجمع، التعليم تقرر فصل الطالبات وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة هذا العام

منوعات

المزيد

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد 19-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز اليوم الأحد 19 يناير بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

المزيد
ads

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم في واقعة مدرسة التجمع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البصل في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟، وما هي الطريقة الصحيحة لتوزيعها؟

هل لعمرة شهر رجب فضل خاص عن بقية الشهور؟ الأزهر يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية