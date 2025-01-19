نائب محافظ الإسماعيلية يتابع موقف مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق (صور)

عَقَد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق، والبالغ عددها 4 قرى رئيسية و37 تابع.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد ممثل رئاسة مجلس الوزراء وممثلى الجهات المحلية، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة وممثل الشركة المصرية للاتصالات، ممثل شركة الغاز الحديثة سينا جاس، منسق حياة كريمة بالمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.





جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

مناقشة معوقات تشغيل محطات المعالجة الثلاثة

وخلال الاجتماع تم مناقشة معوقات تشغيل محطات المعالجة الثلاث، بقرى الأحرار والتقدم وجلبانة التابعين لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة".



كذلك تم عرض ومناقشة نِسَب التنفيذ والانتهاء من كافة مشروعات المبادرة، ومناقشة الحلول الأنسب لكافة المعوقات التي تواجه إنهاء بعض المشروعات الجارية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

متابعة مستمرة للموقف التنفيذي

وأكد "عصام" أن محافظ الإسماعيلية، يتابع باستمرار الموقف التنفيذي لأعمال المشروعات بالمبادرة لمعالجة أي مشكلة طارئة، من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها المحافظة؛ بهدف التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالأعمال للوصول إلى أفضل نتائج.

جانب من الاجتماع،فيتو

ومن الجدير ذكره، أن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسماعيلية يبلغ عددها 140 مشروع خدمي وتنموي، ويتم تنفيذه في مركز ومدينة القنطرة شرق ويضم ٤ قرى رئيسية و37 تابع.

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