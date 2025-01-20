الإثنين 20 يناير 2025
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حوادث

تحرير 20 ألف مخالفة تجاوز للسرعة على الطرق خلال 24 ساعة

رادار المرور
رادار المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

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مخالفات تجاوز السرعة أعلى الطرق

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها نحو 20 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير دون ترخيص، قيادة الدراجات النارية دون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 

وتواصل  أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

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